FERMO – Incidente nella mattinata del 19 aprile.

Sull’A14, verso Pescara tra Fermo e Pedaso, il traffico è bloccato con 4 chilometri di coda a seguito di un tamponamento tra due mezzi pesanti. In alternativa, si consiglia di uscire a Fermo e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Pedaso. Lo scontro è avvenuto al km 284 alle ore 10.20.

Sul luogo del sinistro sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l’Italia. I due conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza.

Allertata anche l’eliambulanza per uno di loro, date le gravi condizioni: verrà trasportato al Torrette di Ancona.

AGGIORNAMENTO 11.40 Tra Porto Sant’Elpidio e Pedaso il traffico non è più bloccato ma rimangono 4 chilometri di coda. In alternativa, si consiglia di uscire a Porto Sant’Elpidio e dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada a Pedaso.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 189 volte, 208 oggi)