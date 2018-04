SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale, dedicato ai più giovani.

I “The Fools” sono due ragazzi di Milano che si divertono a fare scherzi che poi pubblicano puntualmente ogni settimana sul loro storico e cliccatissimo canale YouTube con numerosi iscritti e visualizzazioni dei loro video.

“Papez”, youtuber da tanti anni, è diventato molto famoso in rete per i video in cui fa gli scherzi a suo nonno. Anche sui suoi canali social è molto seguito.

Da marzo ad aprile 2017 sia i The Fools che Papez sono stati due dei tre finalisti del programma di Italia1 “Lo Scherzo Perfetto” condotto da Teo Mammuccari.

Non perdetevi l’appuntamento con i due il 21 aprile, dalle 17, al centro commerciale Porto Grande di Porto d’Ascoli.

