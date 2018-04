Il successo contro Collemarino non evita la retrocessione dalla Serie C, ma permette alla squadra di Capriotti e Ruggieri di chiudere bene la stagione

PORTO SAN GIORGIO – Una bella ed appassionante vittoria sul campo del Collemarino scrive la parola fine a questa prima stagione in serie C di pallavolo femminile della Offertevillaggi.com, la formazione di punta della Volley Angels Project. Una partita iniziata molto sottotono e che faceva pensare ad un team (quello rossoblù) ormai in disarmo ed arrendevole.

Nulla di più sbagliato, perché proprio da quel set perso parte la riscossa di Piersimoni e compagne che da quel momento hanno dato battaglia in una lotta punto su punto alle più giovani rivali che al termine hanno dovuto cedere questa vittoria che se non cambia la sostanza della classifica, dà onore e merito ad un gruppo che ha sempre lottato senza mai molare e sempre con un atteggiamento positivo e vitale. 3-2 (13-25, 25-23,25-23,25-27,18-16) è stato il risultato finale dell’ultima gara dei play out.

Al termine della partita, come tante volte è capitato al termine di partite anche perse, la squadra ad esultare di più è stata sempre quella allenata dalla coppia Capriotti-Ruggieri. Se da un certo punto di vista questo fatto potrebbe aumentare il rammarico per la retrocessione, è anche vero che è proprio questo atteggiamento, questa attitudine e questi valori che fanno guardare al futuro con fierezza e speranza, nella consapevolezza che si sta costruendo qualche cosa di importante. Volley Angels ha già annunciato che cercherà nuovamente di avere il titolo di serie C, speranzosi di potere essere ripescati e di meritare una nuova chance.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 2 oggi)