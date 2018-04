Il club rivierasco ha battuto Fano per 36-24. Da sottolineare anche come la formazione Under 14 abbia superato l’Anconitana Rugby, a dimostrazione della crescita del settore giovanile

SAN BENEDETTO – Continua inarrestabile la marcia della Fifa Security V Regio Piceno nella seconda fase del campionato nazionale di serie C1 di rugby. Il quindici rivierasco ha sconfitto il Fano per 36-24 al termine di una partita sempre tenuta saldamente in mano. Le mete portano le firma di De Lucia (non trasformata), Emilio Corradetti (due, entrambe trasformate da Alessi), Alemanno (non trasformata), Maccaferro (trasformata da Corradetti) e Ghidini (non trasformata).

La Fifa Security V Regio Piceno è ormai irraggiungibile in vetta alla classifica (29) a tre giornate dal termine poiché vanta ben 13 punti di vantaggio sul Rugby Imola (16) seconda della classe. Seguono poi Castel San Pietro (10), Fano 8 e Ravenna 5. Fuori classifica la formazione cadetta del Gran Sasso Rugby, club cui la formazione rivierasca si recherà a fare visita domenica prossima.

In mattinata e sempre al N. Mandela in zona Agraria, bella affermazione della formazione Under 14 della Fifa Security Unione Samb Rugby che con un eloquente 37-12 ha superato l’Anconitana Rugby. La conferma di una crescita esponenziale del settore giovanile rossoblù che con il duro lavoro dei tecnici e lo spirito di abnegazione dei suoi ragazzi sta raccogliendo ottimi frutti.

