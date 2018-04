Oggi ripresa effettiva degli allenamenti in casa rossoblu che stanno col fiato sospeso per Miceli e Rapisarda oltre che per le situazioni di Marchi, Esposito e Bove

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primo giorno di allenamento a ranghi completi per la Samb di Capuano che già ieri aveva ripreso confidenza col campo da gioco, ma in una sessione di allenamento che aveva visto a riposo gran parte dei protagonisti della bella vittoria in casa contro il Teramo.

Oggi, dunque, la ripresa effettiva anche se l’infermeria preoccupa un po’ lo staff rossoblu, con la Samb che a Pordenone rischia di arrivare spuntata o addirittura decimata.

Oltre a Marchi (uscito nell’intervallo di Samb-Teramo per un problema muscolare che gli farà saltare almeno la sfida friulana) e al lungo degente Bove (problema alla spalla rimediato durante il break pasquale) neppure la schiena di Esposito, già fuori col Teramo, lascia tranquillo l’ambiente che oggi ha dovuto far fronte anche allo stop di Miceli che accusa problemi al polpaccio che lo rendono in dubbio per domenica. A questi si aggiunge anche Francesco Rapisarda, ai box durante la sessione pomeridiana di oggi ma le cui condizioni dovranno essere valutate domani dai medici.

Quattro o cinque defezioni, che se dovessero essere tutte confermate, complicherebbero i piani di formazione del mister.

