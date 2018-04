Un gruppo amatoriale unico nel suo genere, che in poco tempo è riuscito a catturare l’interesse della critica e del pubblico piceno, per originalità e cura nella riscoperta del vernacolo locale

GROTTAMMARE – Appuntamento special di teatro amatoriale nella perla dell’Adriatico.

Domenica 22 aprile, alle ore 16,30, all’Energie di Grottammare, in scena la compagnia teatrale “I Nosocomici”, interamente composta da personale medico della locale Asur di San Benedetto del Tronto.

Un gruppo amatoriale unico nel suo genere, che in poco tempo è riuscito a catturare l’interesse della critica e del pubblico piceno, per originalità e cura nella riscoperta del vernacolo locale.

“Macelleria Vegana”: questo il titolo della commedia in tre atti, diretta dal giovane regista Franco Di Pancrazio.

La brillante commedia, vincitrice al debutto del Premio del pubblico a Grottammare Mask 2018, narra le vicende di un nucleo familiare, proprietario di una macelleria, amante ed ovviamente tutore delle proteine.

Il quieto vivere verrà sconvolto dall’arrivo del nuovo fidanzato della figlia, un sacerdote taoista; dopo aver convertito Jessica al veganismo orientale, si scontrerà con la realtà contadina locale, ancorata alle tradizioni. Antonio, il macellaio, si troverà a dover lottare con Lucia, la moglie, per difendere la propria alimentazione costituita principalmente da bistecche ed insaccati.

Sul palco saliranno Elvira Paolini, Emidia Capriotti, Luisa Massari, Giancarlo Concetti, Giovanni Lanciotti, Gabriele De Cesaris, Giulio Pompei, Daniela Trobbiani, Benedetta Grossi, Marisa Urbanelli, Emanuele Ciarrocchi e Rosita Vulpiani.

La serata sarà presentata dall’associato del Lido degli Aranci Giuseppe Cameli, che insieme al regista Franco Di Pancrazio , svela uno dei segreti del successo di questo gruppo teatrale: “Vivere una stagione teatrale è occasione per scoprire insieme il cambiamento della nostra società. Una sana cartina tornasole dove si osserva, attraverso l’arte della recitazione, il mutamento della famiglia italiana. Divertirsi riflettendo: è questo l’obiettivo di questo appuntamento, reso possibile dall’amore per la recitazione del team dei Nosocomici e dal patrocinio generale dell’ Amministrazione Comunale di Grottammare”.

L’ ingresso alla pomeridiana teatrale è gratuito: info line 3475406630.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)