Al volante un ragazzo del posto, classe 1998, che non ha, per fortuna, riportato ferite dal sinistro ma gli agenti hanno constatato la guida in stato di ebbrezza alcolica

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Incidente nella serata del 17 aprile.

Intorno alle 11, in via Fileni a San Benedetto, un’auto è finita contro un mezzo in sosta. Al volante un ragazzo del posto, classe 1998, che non ha, per fortuna, riportato ferite dal sinistro.

Sul posto è giunta, però, la Polizia Stradale sambenedettese per i rilievi. Il ragazzo è stato sottoposto all’Alcol Test che ha dato esito positivo. Secondo quanto previsto dal Codice Stradale, è scattato il ritiro della patente.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 224 volte, 231 oggi)