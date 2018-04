Gratuito e tenuto dai volontari di SoccorriAmo. Per la prima volta le mamme della Riviera si uniscono su Facebook, in un gruppo nato meno di due mesi fa

MONTEPRANDONE – Le mamme del gruppo Facebook “San Benedetto del Tronto Mums” ha organizzato per questo sabato 21 aprile, alle 17 presso il centro Pacetti di Monteprandone, un corso completamente gratuito di disostruzione pediatrica tenuto dai volontari di SoccorriAmo.

Per la prima volta le mamme della Riviera si uniscono su Facebook, in un gruppo nato meno di due mesi fa e che già conta quasi mille membri, per aiutarsi reciprocamente, scambiarsi qualche consiglio e richiedere servizi gratuiti o scontati.

L’idea nasce da un gruppo di amiche nella vita reale: Francesca Musacchio, Giulia Incorpora e Ilaria Martinelli. Le prime due, mamme bis, sono laureate in marketing presso la Bocconi e vantano esperienze in diverse multinazionali quali Barilla, L’Oreal e Coca Cola, mentre Ilaria, futura mamma e da sempre interessata al mondo della maternità e dell’infanzia, è pedagogista.

Il gruppo Facebook, “San Benedetto del Tronto Mums”, si rivolge a tutte le mamme (ma anche nonne e zie) delle province di Ascoli Piceno, Fermo e Teramo, e ha già in programma un secondo corso di disostruzione pediatrica, sempre gratuito, a maggio e numerose altre iniziative.

