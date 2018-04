“Va sottolineato inoltre che il project financing non solo toglierà la piscina “Gregori” dalla gestione pubblica, ma graverà sulle casse comunali con un canone annuo di 30 mila euro più eventuali esborsi nel caso che i privati non raggiungano gli utili economici preventivati”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota di “Liberi e Uguali – Articolo 1” di San Benedetto in merito al project financing sulla piscina comunale.

Il problema della piscina comunale non può ridursi ad una questione di legittimità giuridico-amministrativa. A prescindere dall’esito del ricorso al Tar, rimangono comunque tutte le contrarietà rispetto a quella che è una vera e propria privatizzazione del servizio.

L’eventuale bocciatura del project financing proposto dall’Amministrazione Piunti richiederà, semmai, ulteriori e precise assunzioni di responsabilità da parte del sindaco e della maggioranza di centrodestra, che si andranno a sommare a quelle politiche relative alla privatizzazione.

Ribadiamo che per noi di Articolo Uno – Liberi e Uguali l’affidamento della gestione della piscina comunale per un periodo di trenta anni ad un gruppo di ditte e soggetti privati non è accettabile: un servizio di così grande importanza per la nostra città deve rimanere pubblico.

Oltretutto i lavori di manutenzione e messa a norma, se si abbandonano idee faraoniche ed utopistiche, appaiono sostenibili senza che sia necessario ricorrere a partenariati pubblico-privati finalizzati che rischiano soltanto di favorire interessi speculativi.

Con pochi interventi mirati, la gestione del servizio poteva e può ancora essere ottimizzata e riportata alla opportuna economicità. Va sottolineato inoltre che il project financing non solo toglierà la piscina “Gregori” dalla gestione pubblica, ma graverà sulle casse comunali con un canone annuo di 30 mila euro più eventuali esborsi nel caso che i privati non raggiungano gli utili economici preventivati.

Inoltre un’attività sportiva di indubbia utilità sociale come il nuoto non merita forse un minimo impegno di spesa da parte del pubblico? Il costo storico del servizio, per quantità, numero di utenti, è perfettamente sostenibile nel bilancio economico del nostro Comune.

La realtà è che la privatizzazione dei servizi pubblici è il segno distintivo dell’amministrazione Piunti: l’asilo nido di via Mattei affidato ad una cooperativa privata, la concessione ai privati di spazi pubblici (compresa la Palazzina Azzurra grazie al nuovo regolamento ed il Concordia) per attività a pagamento e con scopo di lucro (ad esempio cocktail festival e il recente caso dell’autoscontro).

La privatizzazione della piscina comunale è solo l’episodio più eclatante di questo processo, che dimostra il totale assoggettamento dell’amministrazione a poteri ed interessi forti. Un processo al quale noi ci opporremo con assoluta determinazione, assieme alle forze migliori della città.

