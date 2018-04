CUPRA MARITTIMA – Nel pomeriggio del 17 aprile si è verificata una piccola frana.

E’ successo a Cupra Marittima, in contrada San’Andrea nei pressi del castello. Un piccolo smottamento che per fortuna non ha causato conseguenze a persone, cose e alla viabilità a quanto riportato dalla Polizia Municipale cuprense.

Nella mattinata del 18 aprile i tecnici adibiti e specializzati analizzeranno comunque la situazione e la frana in questione per comprendere meglio la vicenda e le cause.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 62 volte, 62 oggi)