Non solo dehors, ma anche la promessa del Sindaco (espressa in consulta disabilità) che le nuove regole terranno conto della fruibilità dei marciapiedi, delle strade e dell’accessibilità all’interno dei pubblici esercizi per i diversamente abili

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel pomeriggio del 17 aprile si è riunita la ”Consulta della Disabilità”. Il Sindaco Piunti, da una nota diramata dagli uffici di Viale de Gasperi, ha parlato delle linee guida che l’Amministrazione intende tenere riguardo ai disabili col regolamento per l’Occupazione di Suolo Pubblico che sta per essere varato. “Bisognerà tener conto della fruibilità dei marciapiedi, delle strade e dell’accessibilità all’interno dei pubblici esercizi per i diversamente abili” le parole del primo cittadino.

Nella stessa riunione si è data notizia della realizzazione di un impianto semaforico per non vedenti ed ipovedenti, già operativo, posizionato in Via Turati e dotato di apposito sistema di prenotazione di chiamata con linguaggio “Braille” per consentire l’attraversamento pedonale in sicurezza. “Soddisfazione da parte dell’Assessore alle Politiche Sociali Emanuela Carboni che si è adoperata perché si concretizzassero questi importanti obiettivi” chiude la nota del Comune.

