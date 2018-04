Le gare di pattinaggio artistico a rotelle si sono svolte in data 14-15 aprile 2018 presso il Palasport comunale

CAMERANO – La seconda fase del Campionato Regionale Uisp di pattinaggio artistico a rotelle si è svolta a Camerano in data 14-15 aprile 2018 presso il Palasport comunale.

Nella specialità Formula 4 B Maschile Giorgio Liberini (Diavoli Verde Rosa) si è piazzato al secondo posto. Nella specialità coppie artistico hanno vinto l’oro e conquistato il titolo regionale Piciacchia Valentina/Alessandro Girolami nella cat. Allievi Debuttanti e Matilde Matteucci (Conero Roller) /Kevin Bovara (Diavoli Verde Rosa) nella Categoria Professional Cadetti. Quest’ultima coppia è stata convocata dalla Nazionale Italiana per partecipare alla Coppa Italia che si svolgerà a Calderara di Reno il 22 aprile.

Soddisfatti i tecnici Ivan Bovara e Laura Marzocchini per l’ottimo recupero di Kevin Bovara che, dopo una pausa forzata per motivi di salute, è stato autore di una ottima prestazione e sembra pronto per affrontare al meglio il primo impegno internazionale della stagione con la maglia azzurra insieme alla partner Matilde Matteucci.

Un ringraziamento particolare al preparatore fisico Alessandro Fratalocchi e alla Dottoressa Anna Maria Laghi che hanno curato il recupero di Kevin consentendogli di prendere parte al raduno del-la Nazionale prima e di essere convocato alla Coppa Italia poi.

