SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sabato 21 aprile alle ore 9,30 presso sala riunioni della sede Cna di San Benedetto del Tronto, via Nazario Sauro 162, si svolgerà un incontro rivolto ai titolari di imprese del settore autotrasporto merci e persone con dipendenti, ad amministratori e personale amministrativo, consulenti e commercialisti che operano nell’ambito del settore trasportistico. L’iniziativa ha per tema: “CCNL Autotrasporti: tutte le novità per imprese e dipendenti tra obblighi ed opportunità. Il contrasto all’illegalità come strumento per migliorare la competitività”. Ci saranno, inoltre, approfondimenti sul rapporto di lavoro e sulla busta paga.

Barbara Pietrolungo, presidente territoriale della Cna Fita di Ascoli Piceno: “Capire meglio cosa c’è dentro il nuovo CCNL è l’obiettivo principale dell’incontro che abbiamo organizzato per aiutare imprenditori ed aziende a muoversi con consapevolezza dentro le novità quali la nuova declaratoria del personale oppure lavoro a chiamata, assenteismo, ritiro patente, settimana mobile. Applicare correttamente il CCNL è un modo per essere competitivi attraverso la legalità”.

Roberto Grazioli, presidente regionale Marche di Cna Fita: “Quando diciamo che il problema minore per un’impresa di autotrasporto è guidare non stiamo esagerando. Districarsi tra norme, tempi di guida, committenza è molto impegnativo ed è per questo che rintracciare nel nuovo CCNL alcuni elementi di snellezza e facilitazione pare una buona cosa che merita di essere conosciuta ed approfondita. Bene quindi ha fatto la CNA Fita di Ascoli Piceno ad organizzare un evento così importante per imprese e consulenti”.

La Cna territoriale Picena intende offrire l’opportunità di un approfondimento tecnico-normativo nel merito del recente rinnovo del CCNL dell’autotrasporto. Il nuovo CCNL (logistica, trasporto merci e spedizione), che era scaduto il 31/12/2015, è stato rinnovato il 3 dicembre scorso. Saranno, in particolare, presentate novità ed opportunità contenute nel testo del rinnovo contrattuale come la nuova classificazione del personale, le misure per gli incentivi all’occupazione, la nuova declaratoria del personale che consente un’applicazione più ampia dei limiti di orario di lavoro previsti per i lavoratori discontinui.

Interverranno Riccardo Battisti, responsabile regionale Cna Fita delle Marche e Francesco Balloni, Direttore della Cna della Provincia di Ascoli Piceno. Saranno inoltre presenti all’incontro i dirigenti di categoria regionali e provinciali della Cna Fita.

