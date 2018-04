Da personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Per fortuna, dalle prime indiscrezioni, non avrebbero riportato conseguenze gravi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scontro nella tarda mattinata del 17 aprile.

Intorno alle 12.30, all’inizio dell’Ascoli-Mare, a San Benedetto direzione monti, si è verificato un tamponamento che ha visto tre auto coinvolte. E’ accaduto vicino alla stazione di servizio.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118, tramite ambulanza, per soccorrere le persone rimaste coinvolte: sono stati segnalati due feriti ma per fortuna, dalle prime indiscrezioni diramate dalla Polizia Stradale, non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Gli agenti stanno compiendo i rilievi per accertare la dinamica esatta. La circolazione, al momento, non risulta rallentata anche se in precedenza era stata segnalata, a causa dello scontro, la presenza di olio per motori sulla carreggiata. Gli uomini preposti alla pulizia hanno riportato la situazione alla normalità.

