SAN BENEDETTO DEL TRONTO – SunWelcome Party! Giovedì 19 aprile nuova apertura per il salone della Pieffe Auto che per l’occasione ha organizzato un party inaugurale con la possibilità di coniugare il divertimento con un giro di prova con le autovetture della concessionaria Citroën.

Iniziamo dalle cose essenziali: la concessionaria Pieffe Auto si trova in via Ischia 316, a Grottammare, e l’evento dalle 18 in poi avrà modo di svilupparsi con un cocktail e dinner music, durante il quale si potranno degustare finger food e sapori tipici locali in chiave gourmet grazie al ristorante Zunica, degustare vini locali dell’azienda vinicola Pantaleone e assaggiare i cocktail del barman Devis D’Ercole dello Shake.

Musica e allegria grazie a Janos il Barbuto Murri dal Jonathan Disco Beach, Daniele Testatonda dal Viniles, Paolo Love dal Wild Four Roses, Jovi Dj da Bottega 38. L’evento sarà trasmesso in diretta da Radio R9.

Ma non è tutto: durante l’intero fine settimana gli esperti driver di Quattroruote saranno a disposizione di chi vorrà provare la nuova gamma della Citroën.

Info: 0735,595744.

