GROTTAMMARE – “Libera nos domine”, l’ultimo lavoro teatrale di Enzo Iacchetti, sarà in scena al Teatro delle Energie sabato 28 aprile. Lo spettacolo è proposto gratuitamente al pubblico nell’ambito delle manifestazioni organizzate per la Festa della Liberazione, al fine di consentire una riflessione su temi di grande attualità e si inserisce inoltre nella programmazione di cabaret, teatro e musica che negli ultimi anni il Comune di Grottammare ha attivato in collaborazione con l’AMAT.

Con “Libera Nos Domine”, il noto show man porta in scena tematiche attuali come il progresso e l’emigrazione, ma anche temi universali quali la religione, l’amicizia e l’amore, che racconta al pubblico con un progetto di teatro canzone per la regia di Alessandro Tresa.

L’intero spettacolo, infatti, è accompagnato dalle canzoni che portano la firma dello stesso Iacchetti ma anche da altri brani di grandi cantautori italiani come Giorgio Faletti, Enzo Jannacci e Francesco Guccini. Un’eredità ricevuta da grandi nomi della musica italiana come Fabrizio De Andrè e Giorgio Gaber. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30.

Nel programma degli appuntamenti per la Festa della Liberazione proposti dalla Città di Grottammare, lo spettacolo “Libera nos domine” è preceduto dall’apertura al MIC della mostra “La luce giusta” dedicata al fotografico Antonio Biocca (inaugurazione mercoledì 25 aprile, ore 18 – fino al 1° Maggio). L’esposizione mostrerà una sessantina stampe, di cui 9 in grande formato 50×70, e un video che in sequenza ciclica mostrerà tutte le foto che non sono state stampate ma che ricordano momenti significativi del recente passato grottammarese, manifestazioni ed eventi, paesaggi e scorci suggestivi della città immortalati da Antonio Biocca dal 2006 al 2017.

