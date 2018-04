SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ladri in azione nella notte tra il 16 e 17 aprile.

A San Benedetto un’ambulanza del Pronto Soccorso è stata “saccheggiata” da ignoti: rubati vari strumenti, presenti a bordo, utili al personale sanitario del 118 in caso di urgenze. Un “kit” dal valore importante. Indaga la Polizia sambenedettese per risalire ai responsabili.

A Lido di Fermo, invece, è stata una chiesa ad essere presa di mira dai ladri: rubati soldi presenti in un cassetto portavalori e dal “piatto” delle offerte. In fase di stima il bottino trafugato. In questo caso indagano i carabinieri sulla vicenda.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 233 volte, 244 oggi)