Ne dà notizia l’assessore Angelo Sciapichetti. “Investiamo a difesa dell’arenile risorse regionali per 500mila euro, che mettono in movimento lavori di importo complessivo per un milione e 653mila euro”

MARINA PALMENSE – La Giunta regionale ha dato il via libera all’Accordo di programma per opere di difesa della costa a Marina Palmense, nel comune di Fermo.

Ne dà notizia l’assessore Angelo Sciapichetti. “Investiamo a difesa dell’arenile risorse regionali per 500mila euro, che mettono in movimento – informa l’Assessore – lavori di importo complessivo per un milione e 653mila euro. L’intervento prevede opere di difesa costiera lungo il litorale del Comune di Fermo a presidio anche della linea ferroviaria, per un’estensione di circa 660 metri lungo il litorale sud di Marina Palmense. RFI Spa mette a disposizione 447mila euro, i privati 400mila euro e il Comune di Fermo 306mila euro. Si tratta di un intervento rilevante, che movimenta un ingente investimento nella prospettiva della salvaguardia delle infrastrutture, della costa e della sua fruizione anche a fini turistici”.

“Esprimo soddisfazione per l’accordo di programma – commenta l’assessore Fabrizio Cesetti – e ringrazio il collega assessore Sciapichetti per aver portato con celerità all’approvazione della Giunta questo atto, che è una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e qualificazione del litorale fermano”.

Il programma operativo della Regione sui Fondi europei, prevede complessivamente risorse per 11,5 milioni di euro da destinare alle opere di difesa della costa marchigiana in compartecipazione con RFI, per la contemporanea difesa dell’infrastruttura ferroviaria. Già impegnati 8,9 milioni di euro, che hanno attivato 40 milioni di euro di lavori. L’accordo di programma relativo a Fermo, assieme a quello di Fano, deliberati oggi dalla Giunta regionale, portano a termine gli strumenti di programmazione per l’uso delle risorse stanziate e consentono ingenti lavori per un totale di 45,8 milioni di euro, per la sicurezza e il consolidamento del litorale regionale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)