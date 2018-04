SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 20 aprile alle ore 18.30, si svolgerà a San Benedetto del Tronto l’OPEN DAY per fornire le informazioni su contenuti, modalità organizzative e vantaggi del “MASTER IN EUROPROGETTAZIONE” promosso da Smarteam ed autorizzato all’interno del Catalogo dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA.) della Regione Marche.

Il corso, di prossimo avvio, consente ai partecipanti di conseguire la specializzazione in “Tecnico Politiche comunitarie (Euro-progettazione)”, valida a livello europeo in base alla Legge n. 845/78 e dunque facilita l’inserimento lavorativo nel settore.

La proposta formativa scaturisce dall’analisi dei fabbisogni di professionalità, emergenti da imprese, enti pubblici e del terzo settore, specializzate nella ricerca ed accesso ai fondi Europei, sempre più necessari per i processi di innovazione ed internazionalizzazione delle aziende e dei territori.

Il lavoro dell’euro-progettista al servizio di un’impresa, ente pubblico o del terzo settore, può fare la differenza: questa risorsa umana può rappresentare una chance imperdibile di sviluppo per realizzare progetti innovativi non supportabili con forme di finanziamento ordinarie. In ragione delle tante chance e opportunità che l’Unione europea offre per la crescita economica dei paesi membri, non dobbiamo dimenticare alcuni aspetti fondamentali di questa professione: da un lato la maggior competizione esistente tra gli organismi che partecipano alle call per aggiudicarsi i finanziamenti, dall’altro, la necessità dei professionisti dell’euro-progettazione di essere costantemente aggiornati e di coltivare sistematicamente relazioni internazionali e istituzionali necessarie alla costruzione di partenariati. E’ pertanto necessario un percorso formativo professionale per coloro che vogliono avvicinarsi alla materia e che mirano alla conoscenza degli strumenti dell’euro-progettazione e alle competenze acquisite sul campo durante un’attività pratica di stage.

Un buon euro-progettista, inoltre, pur dovendo rispondere e sottostare a regole precise, dovrà essere un “buon artigiano”, capace di costruire un progetto che contenga aspettative e curiosità e rappresenti bene le idee di partenza, le specifiche azioni, gli obiettivi e i possibili sviluppi di rilievo per avere successo.

Il Master in Euro-progettazione, della durata di 400 ore tra lezioni frontali, esercitazioni e stage (anche internazionali) in aziende del settore, è strutturato in forma modulare ed articolato in contenuti di base e professionalizzanti con le seguenti finalità:

formare dei professionisti in grado di facilitare l’organizzazione per la quale lavorano nell’individuare, accedere ed utilizzare i finanziamenti comunitari, sviluppandone la capacità di partecipazione, comprensione e successo ai bandi di finanziamento europei;

sviluppare conoscenze, competenze e capacità relative alle tecniche di progettazione europea (PCM e GOPP), di gestione operativa dei progetti e della documentazione amministrativa;

mettere a disposizione dei partecipanti tutti gli strumenti per l’applicazione delle conoscenze nel campo dell’euro-progettazione per la definizione di progetti concreti aderenti alle realtà aziendali e/o territoriali.

A supportare questo percorso saranno presenti formatori qualificati e con un’esperienza professionale e didattica di Smarteam, Fideas, università, enti regionali ed altri enti specializzati in tali attività, che garantiranno una qualificata esperienza di stage, anche borse di studio per la frequenza del master, e/o eventuali inserimenti lavorativi successivi alla conclusione del corso. Inoltre è in uscita un bando regionale che consentirà di accedere ad un voucher formativo finanziato dal Fondo Sociale Europeo a copertura del costo di iscrizione.

Il Master in Euro-progettazione si terrà presso la sede operativa accreditata di Smarteam (Via Pasubio, 77 a San Benedetto del Tronto), accreditata dalla Regione Marche.

Programma, costi e modalità di iscrizione sono reperibili al seguente link: http://www.smarteam.net/tecnico-politiche-comunitarie-europrogettazione/

Per prenotare la partecipazione all’Open day venerdì 20 aprile 2018 è sufficiente inviare una mail con Nome, Cognome, email e cellulare alla seguente mail: formazione@smarteam.net, oppure chiamare al cellulare 339 5852890 (Dott.ssa Vincenzina Beatrice Martella).

