COLOGNA SPIAGGIA – Sono aperte le iscrizioni per Concorso Letterario Nazionale “Città di Cologna Spiaggia”, indetto dall’Associazione Culturale “IL FARO”. L’evento, arrivato ormai alla sua nona edizione, è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri, e si articola in quattro sezioni:

A: Poesia in lingua italiana a tema libero;

B: Poesia in vernacolo a tema libero;

C: Racconto breve a tema libero.

La partecipazione al concorso non è preclusa a testi risultati vincitori in altri concorsi.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

I testi dovranno essere inviati in sei copie, anonime, con allegata la seguente documentazione:

– Scheda di adesione al Concorso da scaricare sul sito www.associazioneilfaro.org o documento scritto che riporti i dati dell’Autore; una dichiarazione che attesti che la composizione è di propria creatività e un eventuale breve curriculum (da inserire nella relativa antologia).

– Copia del giustificativo attestante l’avvenuto versamento della quota di partecipazione o eventuali contanti.

La busta contenente le opere e la documentazione dovrà riportare la dicitura:

“Concorso Letterario Città di Cologna Spiaggia – Sezione ______” e dovrà essere spedita o consegnata al seguente indirizzo: “Associazione Culturale Il Faro”, Via Nazionale Adriatica 79/B – 64026 COLOGNA SPIAGGIA (TE)”.

Le opere dovranno essere inoltrate anche via e-mail all’indirizzo: elaborati@associazioneilfaro.org per eventuale inserimento in antologia. Il primo file allegato dovrà contenere le opere, il secondo i dati identificativi dell’autore, i titoli delle opere e relative sezioni di partecipazione.

Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 30 giugno 2018. Farà fede il timbro postale.

La partecipazione al Concorso comporta il versamento di un contributo di € 15,00 per la prima opera e di € 5,00 per ogni opera successiva, per ciascuna delle sezioni.

PREMI

I primi tre classificati di ogni sezione riceveranno rispettivamente €300, €200 e €100, insieme ad uno squisito piatto di Ceramica Castellana e ad un attestato di merito.

Sono previsti anche numerosi premi speciali, con targhe e attestati.

I vincitori del concorso e la data della premiazione saranno disponibili sul sito: www.associazioneilfaro.org, presumibilmente entro il mese di settembre.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@associazioneilfaro.org oppure telefonare nelle ore pomeridiane e serali al numero 328 2576280.

