COSSIGNANO – Sabato 21 aprile, in occasione delle festività patronali, è in programma la “Camminata per San Giorgio”, nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede” a Cossignano.

Si tratta di una camminata aperta a cittadini di ogni età, desiderosi di svolgere attività fisica, e anche di festeggiare in modo divertente e salutare il patrono San Giorgio. La partenza è prevista alle ore 15.30 presso il piazzale Europa. Il percorso permetterà ai partecipanti di conoscere meglio la città di Cossignano, scoprendone i suoi scorci più belli.

Il progetto “Gli itinerari della fede” è promosso da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, con la collaborazione della locale amministrazione comunale e dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport della diocesi di San Benedetto del Tronto/Montalto/Ripatransone.

Dopo aver fatto tappa ad Ascoli Piceno, con la “Camminata per Niccolò IV”, nei prossimi mesi l’iniziativa sarà proposta a San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Monteprandone, Acquaviva e Montedinove, e in altri centri ancora.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.usaclimarche.com, oppure la pagina facebook “Gli itinerari della fede“.

La partecipazione alla “Camminata per San Giorgio” è gratuita, e non occorre essere particolarmente allenati per partecipare. E’ sufficiente presentarsi 15 minuti prima del via sul luogo di partenza per la registrazione dei dati anagrafici.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 16 oggi)