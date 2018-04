SAN BENEDETTO – La Compagnia teatrale Gli O’ Scenici e Antoniana Eventi presieduta da Tarcisio Bassarelli, con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, organizza la prima edizione del concorso internazionale di poesia “Premio Città San Benedetto del Tronto 2018”.

Ideato dal regista cinematografico e teatrale Marco Trionfante ha come scopo quello di creare un momento di sviluppo e diffusione della poesia e delle emozioni che tale attività creativa è capace di suscitare. Il Premio vuole essere altresì l’occasione per fare conoscere le bellezze uniche della città, del territorio e del dialetto sambenedettese in tutta Italia e in Europa.

Al Concorso possono partecipare autori giovani e maggiorenni residenti in Italia e all’estero con opere edite o inedite in lingua italiana o in vernacolo, di lunghezza non superiore ai 30 versi. Per i minorenni non è prevista alcuna quota di iscrizione. Per questo motivo l’organizzazione ha coinvolto anche tutti gli istituti scolastici primari e secondari di San Benedetto del Tronto. Sono ammesse anche opere premiate in altri concorsi.

Il termine ultimo per la loro presentazione è fissato per il prossimo 30 maggio 2018, mentre la cerimonia di premiazione è in programma il 22 luglio 2018. Tra i giurati anche Olga Merli sceneggiatrice Cine Televisiva ed autrice.

