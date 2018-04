SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ennesima partita casalinga sotto la pioggia per la Samb, come accade ininterrottamente dal mese di dicembre. Un record, forse. Giornata rossoblu nella partita con il Teramo guidato dall’ex Ottavio Palladini, per lui una partita speciale. 538 i biglietti venduti a Teramo mentre a 10 minuti dall’inizio dell’incontro la curva rossoblu sembra al gran completo e buona è la presenza negli altri settori. Il prato di gioco si presenta in discrete condizioni: speriamo regga nel prosieguo della partita.

Il Teramo potrebbe giocare con il 3-4-3 o forse con il 3-5-2. La Samb, orfana di Bove ed Esposito, si affida a Di Massimo in attacco: bisogna vedere se Capuano schiererà la squadra con il 3-4-1-2, con Bellomo trequartista, o con il 3-4-3. Conson parte dalla panchina: è la prima volta che non parte da titolare, infortuni a parte.

Si inizia con la Samb che attacca verso la curva dei tifosi di casa. Entrambe le squadre scelgono lo schieramento più prudente: 3-5-2 il Teramo, 3-4-1-2 la Samb. Partita che vede la Samb più propositiva nelle battute iniziali anche se non arrivano particolari occasioni, almeno fino al decimo minuto quando un ispiratissimo Bellomo, già sugli scudi fin dai primi minuti, riceve da Stanco e lancia alla perfezione, dalla destra, verso Rapisarda, il quale in spaccata, al limite dell’area piccola, colpisce di destro e insacca. 1-0.

Esplode il Riviera.

Una Samb che poi continua nel gioco abituale: molto guardinga in difesa, con il doppio mediano di rottura (Gelonese e il solito generosissimo Marchi) e che si affida soprattutto alle intuizioni di Bellomo e alle accelerazioni di Rapisarda che sulla destra fanno male alla difesa ospite.

