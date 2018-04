Capuano inserisce Mattia nella linea a tre dietro mentre Bellomo suggerirà per l’attaccante abruzzese e Stanco. Attesa per il ritorno di Ottavio Palladini

Foto di Matteo Bianchini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Teramo, 35^ giornata del girone B. Di fronte due squadre con situazioni di classifica diametralmente opposte. A San Benedetto è comunque un momento difficile per la settimana all’insegna della tensione fra il presidente Fedeli e il mister Ezio Capuano.

C’è però un secondo posto da prendersi e allora il mister sceglie un 3-4-1-2 per affrontare il Teramo che, orfano di Speranza, potrebbe schierare la difesa a quattro o abbassare sulla linea dei tre dietro un centrocampista. Bacio Terracino, Gondo e Varas è il tridente offensivo per una partita che per Palladini, al ritorno da avversario nel suo “Riviera”, definire particolare sarebbe un eufemismo.

Fedeli prima della partita

LA FORMAZIONE ROSSOBLU. Dicevamo dei rossoblu però, che davanti a oltre 3 mila tifosi di casa (538 quelli del Teramo invece) rinunciano a Conson, prima volta in stagione, in favore di Mattia. A centrocampo i soliti Gelonese e Marchi e poi Bellomo a suggerire per la coppia gol (si spera) Stanco-Di Massimo.

Franco Fedeli stringe la mano al suo mister dopo una settimana più che particolare. Il patron, prima della partita si è intrattenuto in campo improvvisando anche qualche passaggio con la palla.

Formazioni:

Samb (3-4-1-2) All.: Ezio Capuano

Perina

Mattia Miceli Patti

Rapisarda Marchi Gelonese Tomi

Bellomo

Di Massimo Stanco

Bacio Terr. Gondo Varas

Ilari De Grazia Graziano

Ventola Milillo Caidi Sales

Calore

Teramo (4-3-3) All.: Ottavio Palladini

Arbitro: Andrea Capone di Palermo (Mansi/Parrella)

NOTE:

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi:

Angoli:

DIRETTA

Primo Tempo

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 96 volte, 188 oggi)