SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Inizia domani, domenica 15 aprile, la Serie B del Circolo Tennis Maggioni. Alle 10 nell’impianto di viale Bruo Buozzi i ragazzi di casa affronteranno i campani di San Giorgio del Sannio forti di due giocatori tra i primi 500 del ranking ATP.

Il programma prevede l’inizio degli incontri alle ore 10 l’ordine di classifica 2-3-1-4 (es: n 2 vs n 2, 3 vs 3 ). A seguire due doppi. Sia per i singoli che per i doppi punteggio classico 2 set su tre con tie break in ogni set.

La rosa del Ct Maggioni presenterà un nuovo innesto: il 27enne ascolano Davide Melchiorri. Di seguito gli altri componenti: Andrea Attrice, Andrea Grossi, Lorenzo Battista, Pier Carlo Cocciò, Cristian Valentini, Davide Grossi, Davide Gabrielli.

