CUPRA MARITTIMA – Incidente nella mattinata del 14 aprile.

A Cupra Marittima, sulla Statale 16 nei pressi della Farmacia Comunale, si è verificato uno scontro fra auto e bici. La Polizia Municipale è intervenuta per i rilievi: da chiarire la dinamica, forse un’apertura di uno sportello del mezzo la causa dello scontro.

Singolare il fatto che ciclista e conducente siano di origine britannica. Lo sportivo è stato portato in ospedale, tramite ambulanza, per le cure mediche. Per fortuna non avrebbe riportato conseguenze gravi.

