Non si potrà neanche parcheggiare a ridosso della Curva Nord. Cancelli aperti dalle 14 e 30 per evitare code all’ingresso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per Samb-Teramo di domenica pomeriggio viale dello Sport chiuderà a partire dalle 14 e 30, due ore prima dell’inizio della partita. Inoltre, su disposizione del GOS, non sarà possibile parcheggiare le automobili a ridosso della Curva Nord.

I cancelli dello stadio, parimenti, saranno aperti sin dalle ore 14 e 30 in modo da consentire ai tifosi di arrivare in anticipo, visto che in tanti potrebbero attardarsi a fare il biglietto ai botteghini vista la “giornata rossoblu” indetta dalla società. La stessa Samb infatti raccomanda l’arrivo al Riviera con largo anticipo.

Gli orari in cui rimarrà aperto il botteghino della Nord:

SABATO 14 APRILE: 14:30 – 19:00 ORARIO CONTINUATO

DOMENICA 15 APRILE: 09:00 – 17:15 (fine primo tempo) ORARIO CONTINUATO

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 3 oggi)