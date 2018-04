Picenambiente ha già provveduto a recapitare nelle cassette dei cittadini interessati un apposito pieghevole informativo e, in ogni caso, in sede di ritiro del kit il personale sarà a disposizione per fornire ogni altra informazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel quartiere San Filippo Neri e zone limitrofe partirà nelle prossime settimane il sistema di raccolta differenziata “porta a porta 2.0” che, come annunciato, si estenderà a tutto il territorio comunale entro la fine dell’anno.

Da lunedì 16 e fino a sabato 21 aprile nei locali del Comune dell’ex GEM elettronica, accanto allo stadio Ballarin, addetti della Picenambiente saranno a disposizione per consegnare a ciascuna famiglia un kit per la raccolta differenziata composto da un mastello grigio per i rifiuti che non si possono differenziare (quelli cioè che devono andare in discarica), uno giallo per carta e tetrapak, uno azzurro per plastica e lattine, uno verde per il vetro. Per quanto riguarda invece i condomìni, saranno collocati, d’intesa con gli amministratori, bidoncini personalizzati ad uso esclusivo del singolo palazzo.

Inoltre, ad ogni utente verrà consegnata una tessera verde (la “green card”) che consentirà di accedere, anche via web e app, ai vari servizi correlati al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti (come la dotazione di contenitori, la consegna dei sacchetti per l’umido, info sul servizio, prenotazione dei servizi di ritiro ingombranti, potature, segnalazioni, consultazione banca dati utenza-svuotamenti, ecc.).

Picenambiente ha già provveduto a recapitare nelle cassette dei cittadini interessati un apposito pieghevole informativo e, in ogni caso, in sede di ritiro del kit il personale sarà a disposizione per fornire ogni altra informazione utile.

