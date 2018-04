SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Parte il primo “Live Comix Contest: … riesci a farlo in 24 ore?” organizzato dall’Associazione Culturale “Fumetti Indelebili”, un contest dedicato al disegno dal vivo, che dura un giorno intero.

L’evento avrà luogo presso il “Caffè Max” di Via XX Settembre 63 a San Benedetto del Tronto (AP) e in contemporanea online per tutti quelli che non possono raggiungere l’evento. Il Contest è indirizzato a tutti coloro che producono fumetti, illustratori e artisti dai 18 anni in su che disegnano dal vivo, per chi invece partecipa online l’età minima è di 14 anni. Si può partecipare come singolo o in coppia ( es. sceneggiatore e disegnatore).

I partecipanti avranno 24 ore di tempo, dalle 15 del 10 Maggio 2018 fino alle 15 del 11 Maggio 2018 per consegnare un fumetto di almeno 4 tavole per un massimo di 6, completo di testi e disegni. Chi non conclude la performance non rientrerà tra i possibili vincitori. Per i partecipanti online invece farà fede la data d’invio del materiale.

La partecipazione al concorso è gratuita per iscriversi basterà inviare il modulo d’iscrizione presso l’email: fumettindelebili.associazione@gmail.com . Le iscrizioni saranno disponibili anche presso Tutto Colori in via Abruzzi e Mondadori Store in via Gramsci. E’ possibile iscriversi direttamente al “Caffè Max” anche prima della gara. Le iscrizioni saranno prese fino alle ore 12 del giorno dell’inizio della gara dal vivo. Per chi si iscrive online, avrà tempo massimo fino alle 00:00 del 9 Maggio 2018.

A tutti i partecipanti, il Caffè Max garantisce pasti a buffet durante l’intero concorso. Gli artisti dovranno presentarsi entro e non oltre le 14.30, in modo da ricevere il tavolo per la performance. Alle 15 in punto verranno annunciati i temi su cui elaborare una storia, l’inizio viene annunciato sia ai presenti sia ai partecipanti online.

Sono ammesse tutte le tecniche di disegno a fumetti, qualsiasi tipo di gabbia, il formato di partecipazione massima è A3. I Partecipanti dovranno munirsi della strumentazione tecnica necessaria per la realizzazione dell’elaborato, chi sprovvisto non verrà ammesso alla gara.

Gli elaborati consegnati o spediti via email fuori tempo massimo non saranno valevoli di premiazione ma saranno esposti all’interno del Caffè Max in via XX Settembre a San Benedetto del Tronto dal 14 Maggio 2018 al 14 Giugno 2018.

Le opere saranno giudicate per la premiazione da: Andrea Gagliardi, (Presidente di “Dimensione Fumetto” e Articolista presso lo Spazio Bianco.it), Rossano Piccioni (Fumettista ed Editore in Edizioni Inkiostro, Maestro fondatore della Scuola di Fumetto Adriatica) e Marco Orazi (Vice Presidente dell’Associazione Culturale Fumetti Indelebili e Insegnante presso la Scuola di Fumetto Adriatica).

Il Giudizio della Giuria è Insindacabile e Inappellabile.

I premi saranno 3 per la performance live, e 1 per la performance online. Al Primo Classificato andrà Tavoletta Grafica Huion offerto da Fumetti Indelebili, Al Secondo Classificato Una Graphic Novel offerta dal Mondadori Store, Al Terzo classificato una Scatola di Pantone offerta da TuttoColori. Per il Vincitore della sezione online invece un Buono Amazon del valore di € 20,00 offerto da Fumetti Indelebili.

La premiazione avverrà sabato 2 Giugno durante la manifestazione del Fumetto “San Beach Comix”, via email verranno segnalati i finalisti del Contest che dovranno confermare la loro presenza alla manifestazione.

Vuoi Partecipare? Ecco il Bando & Modulo di Partecipazione

