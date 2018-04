GROTTAMMARE – Rinnovamento degli arredi e manutenzione straordinaria proseguono anche quest’anno nelle pinete cittadine. Il programma di interventi, denominato “Pinete nuove, pinete rinnovate”, terrà la prima tappa del 2018 domenica prossima, 15 aprile, nell’area verde XXV Aprile.

Seguirà, il giorno 30 aprile, un evento nel Parco della Madonnina, mentre è fissata al 13 maggio l’apertura del Parco di Monte Castello. L’inaugurazione dell’area verde più in alto della città offrirà anche l’occasione per valorizzare il Fondo documentario Traini, conservato nella Biblioteca comunale “Rivosecchi”. Ulteriori dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni.

Tornando agli appuntamenti più imminenti, il posizionamento di nuovi giochi per bambini e la sistemazione generale dello spazio pubblico è il risultato dei lavori nell’area verde di via XXV Aprile. I piccoli frequentatori troveranno infatti una torretta con altalena e palestra, 1 gioco a molla, 1 giostrina e 1 tavolo da pic nic. La festa prevede intrattenimento e giochi per bambini, a partire dalle ore 16.30.

Il Parco della Madonnina, dove sarà sistemata la staccionata e aggiunti due tavoli per pic nic, viene attrezzato per la prima volta con giochi per bambini: gli uffici del servizio Manutenzione e Patrimonio provvederanno all’installazione di 1 mini torre, 1 altalena mista e 1 dondolo. Anche in questo caso, la festa ha in programma animazione e giochi per bambini a partire dalle ore 16.30.

Piccole e grandi migliorie, in ogni caso, stanno interessando anche altri giardini pubblici. E’ il caso, del parco in via Copernico che verrà attrezzato con 2 nuovi giochi a molla e un dondolo; della pineta in via Cilea, che verrà dotata di una piccola torretta con altalena, 1 gioco a molla e 1 giostrina; per finire con la pineta Ricciotti, dove alcuni giochi obsoleti verranno sostituiti con un veliero sul lato sud.

Tutti i lavori rientrano nell’annuale Piano degli investimenti, che, per quanto riguarda il capitolo “Interventi sul patrimonio” destina circa 40 mila euro al programma “Pinete nuove, pinete rinnovate”, per la cura degli spazi urbani e degli spazi verdi funzionali e di quartiere.

“E siamo a dieci – commentano il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore alla Qualità urbana Stefano Troli – Con l’inaugurazione della pineta di via XXV Aprile, prosegue un progetto che ha profondamente rivisto l’uso e l’aspetto delle principali aree verdi cittadine. Uno sforzo che ha interessato tutti i quartieri, dal centro alla periferia, e che, considerando anche gli interventi di questa primavera, avrà toccato un totale di 15 aree”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 16 volte, 21 oggi)