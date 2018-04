Atteso all’assemblea anche il vicesindaco Andrea Assenti su viabilità, sicurezza e su alcuni progetti in cantiere e lavori in corso nel quartiere. Appuntamento alle 21 e 15 al chiosco del parco “La Giara”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Lunedì sera 16 aprile, si riunisce il quartiere Salaria. Alle ore 21 e 15 infatti è convocata l’assemblea pubblica presso il chiosco del parco “La giara” a Porto d’Ascoli.

la serata inizierà con la presentazione del nuovo direttivo del comitato. Poi si discuterà anche il nuovo piano di adattamento idrogeologico presentato dalla Protezione Civile, argomento importante per un quartiere che si “arrampica” sulle colline. Atteso all’assemblea anche il vicesindaco Andrea Assenti su viabilità, sicurezza e su alcuni progetti in cantiere e lavori in corso nel quartiere.

