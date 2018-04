SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è disputata Domenica 8 Aprile presso la sede portuale della Lega Navale Italiana Sezione di San Benedetto del Tronto la prima tappa Interzonale della classe velica OʼPen Bic. Presenti allʼevento circa 30 imbarcazioni di ragazzi delle categorie Cadetti e Juniores, provenienti da circoli di Ancona, Macerata, Rimini e San Benedetto del Tronto.

Le condizioni meteo marine si sono dimostrate piuttosto miti con venti molto deboli e hanno reso la navigazione molto tecnica, permettendo unʼunica regata delle due in programma. Lʼasso di casa, Rebecca Orsetti della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, non ha lasciato scampo agli avversari aggiudicandosi il primo posto assoluto e Il primo posto in categoria Under 13, seguita da Isa Angeletti della Lega Navale Italiana di Ancona al secondo posto e dal terzo classificato Rocco Rosini del Club Nautico di Rimini.

Nella categoria Under 17 il primo gradino del podio spetta ancora una volta a unʼatleta di casa: Martina Croce della Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto, davanti a Matteo Morri del Club Nautico di Rimini al secondo posto e a Maria Teresa Martini della Lega Navale di Ancona che si è aggiudicata la terza posizione.

Presenti allʼevento: il Presidente della decima Zona FIV Vincenzo Graciotti, il Componente del Comitato X Zona FIV Daria Rinaldelli, i Giudici di Regata Ines Nardini, Giancarlo Mariani e Lorenzo Viandante, ai quali la Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto invia i più sentiti ringraziamenti per la partecipazione. Un ringraziamento speciale va inoltre allo Sponsor il Sapore della Luna: splendido agriturismo con eccezionale cantina vitivinicola sito nella località di Monteprandone; a Roberto Capocasa, il quale ha donato al primo classificato di ogni categoria un meraviglioso dipinto da lui personalmente prodotto, con tema velico e colori vivaci; allʼAssociazione Pescatori Sambenedettesi che ha gentilmente concesso la propria sede in utilizzo alla LNI SBT per il pasto conviviale e per la cerimonia di premiazione, svoltasi nel giardino antistante complice il piacevolissimo meteo primaverile.

La Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto ringrazia inoltre la Presidente della Sezione Adele Mattioli, Giuseppe DʼAngelo Consigliere responsabile per la Vela e, naturalmente, lʼallenatore della squadra OʼPen Bic LNI SBT Romolo Emiliani, nonché tutti i Soci presenti che con impegno e passione si sono adoperati per la buona riuscita della manifestazione.

