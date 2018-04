MONTEPRANDONE – Engie e il Comune di Monteprandone hanno siglato un accordo ventennale per la fornitura di energia elettrica e gas, la gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e il rinnovamento e la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione e degli impianti termici. Nella mattinata del 12 aprile si è svolta la conferenza di presentazione a Centobuchi.

Nel dettaglio, il progetto per il servizio di pubblica illuminazione, che consta oggi di 2.270 punti luce prevede:

Sostituzione di apparecchi di illuminazione/lampade con tecnologia LED.

Sistema di telecontrollo con possibilità di erogazione di servizi Smart metering.

Installazione di totem informativi in alcune vie cittadine.

Installazione di smart TV all’ingresso di edifici comunali.

Illuminazione artistica del centro storico con sorgenti luminose RGB.

Installazione di 10 punti luce fotovoltaici per illuminare aree demiche attualmente sprovviste di condotte elettriche.

Installazione di 15 nuovi punti luce tradizionali per completare illuminazione nella zona artigianale.

Rifacimento completo dell’impianto di pubblica illuminazione di circa 2,5 km sulla Via Salaria.

Per il servizio termico dei 24 edifici di proprietà o in uso al Comune:

Aggiornamento di tutti gli impianti alle attuali normative per garantire la massima sicurezza agli utenti.

Installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della palestra di Colle Gioioso.

Sostituzione dei generatori di calore in tutte le scuole e gli edifici comunali.

Installazione di un sistema di telecontrollo e termoregolazione su tutti gli impianti.

Installazione di valvole termostatiche.

Totem multimediali, uno strumento rivolto a cittadini e turisti, per informarli sul patrimonio culturale della città e per trasmettere messaggi in real-time.

Smart TV in alcuni edifici comunali per informare gli utenti costantemente sulle news.

Engie, inoltre, ha messo a disposizione un numero verde per la segnalazione di eventuali anomalie o guasti alla pubblica illuminazione al fine di un rapido intervento tecnico. Numero Verde 800.135518. Il call center è attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365. La telefonata è gratuita.

Tale accordo comporta per il Comune di Monteprandone un risparmio energetico annuo del 68% per la pubblica illuminazione e del 15% per gli impianti termici, pari a oltre 700 tonnellate di CO2 in meno l’anno e un risparmio economico del 10% rispetto ai costi storici.

Nelle Marche, Engie annovera numerose realtà già attive e progetti virtuosi di efficienza energetica, tra i quali: ASUR Marche Area Vasta 3, Provincia di Ascoli Piceno, Provincia di Macerata, Università di Macerata, Comune di Macerata, Comune di Urbino, Ersu di Macerata, Ersu di Urbino, Comune di Potenza Picena (MC).

