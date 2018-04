RIPATRANSONE – Una nota del candidato sindaco a Ripatransone Antonio De Angelis, che correrà con la lista “Ripatransone progetto paese”.

“Il 10 giugno non è per Ripatransone soltanto un giorno di normale scadenza elettorale. Usciamo infatti da un lungo periodo di letargo amministrativo che non ha bisogno di essere commentato. Basta guardarsi intorno per sentirsi disgustati dallo stato di decadenza che investe tutti i settori della vita del paese. Abbiamo davvero toccato il fondo ed è tempo di risalire. Non possiamo aspettare ancora. E dunque da dove cominciare? Innanzitutto ci corre l’obbligo di lasciare da parte le vecchie ideologie che non fanno più storia anche se per comodità di linguaggio se ne fa ancora ricorso. Qui occorre guardare ai problemi concreti e sempre più urgenti che ci sono stati lasciati dalla inerzia pluriennale più o meno riprovevole sul piano personale ma certamente dannosissima a livello amministrativo.

Tanto è risultato così evidente a tutti che si è preferito il commissariamento prefettizio.

Adesso ci tocca ripartire. Non è facile e bisogna farlo con buon senso e con l’aiuto di tutti, senza promettere miracoli ma soltanto impegno costante ed esame serio e risolutivo delle situazioni più urgenti. Possiamo ben dire che nessuno dei vecchi amministratori sarebbe ripresentabile per le troppe volte che non è stato fatto argine non solo al disagio generale ma nemmeno si è provveduto alle occasionali misure di sicurezza per quanto riguarda la viabilità, il patrimonio culturale, turistico, museale e scolastico che ha sempre visto ”la Ripa” al vertice fra tutte le istituzioni provinciali.”

