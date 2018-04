SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serie di foto che documentano lo stato della pinetina del centro a San Benedetto e che ci arrivano da un nostro lettore assieme a una serie di considerazioni. “Sono vissuto spesso distante dalla mia città che ora, tornato a viverci, vorrei che fosse tenuta come un gioiellino o, meglio, come meriterebbe” commenta il lettore, di nome Paolo.

Poi continua: “Come si può vedere dalle foto ecco lo scenario della pinetina del centro che ogni mattina del fine settimana si presenta così. Le foto documentano una vergogna che non deve esistere in una città turistica come la nostra”.

