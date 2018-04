Dopo le recenti polemiche fra amministrazione e opposizione per la collocazione dell’impianto e il rispetto delle norme vigenti sull’installazione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Sorpresa” in Riviera.

E’ stato smantellato l’autoscontro della “discordia” in via dei Tigli a San Benedetto dopo le recenti, e roventi, polemiche fra amministrazione e opposizione per la collocazione dell’impianto e il rispetto delle norme vigenti sull’installazione.

In molti hanno notato, fin dalla mattinata, l’assenza della giostra di fronte alla statua del Pescatore, a due passi dal giardino sull’Albula.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)