SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Oggi si è riunito il Gos che doveva decidere i paletti per la vendita del biglietti in vista di Samb Teramo in programma domenica alle 16 e 30 al Riviera delle Palme.

“Grazie all’intenso lavoro da parte della Societa’ e dei dirigenti locali delle forze dell’ordine si e’ riusciti ad ottenere la possibilita’ per tutti i tifosi rossoblu’ residenti nella provincia di Teramo, di acquistare regolarmente i tagliandi per qualunque settore dello stadio Riviera delle Palme” scrive la Samb sul suo sito. Scongiurata dunque l’ipotesi che vedeva l’ipotesi dell’impossibilità per i tifosi rossoblu abruzzesi (es. di Martinsicuro, Colonnella ecc.) di andare alla partita come era stato suggerito a inizio settimana dall’Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni sportive.

Il giorno della gara il botteghino ospiti rimarrà chiuso e nella determina del GOS si e’ stabilito che per la gara in questione il titolo del biglietto è incedibile. La prevendita, dunque, parte oggi pomeriggio (11 aprile) e il botteghino della Curva Nord osserverà i seguenti orari:

SABATO 14 APRILE: 14:30 – 19:00

DOMENICA 15 APRILE: 09:00 – 17:15 (FINE PRIMO TEMPO)

Mentre il costo dei tagliandi dei vari settori (domenica è “giornata rossoblu”, non vale l’abbonamento e tutti pagano) è così ripartito:

CURVA NORD

Intero: € 12

Ridotto: € 10

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA EST MARE

Intero: € 18

Ridotto: € 15

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA CENTRALE

Intero: € 35

Ridotto: € 25

Bimbi 0-12: € 2

TRIBUNA LATERALE NORD

Intero: € 18

Ridotto: € 15

Bimbi 0-12: € 2

CURVA SUD (SETTORE OSPITI)

Intero: € 12

Ridotto: € 10

Bimbi 0-12: € 2

Per ridotto si intendono i ragazzi 12-17 anni, le donne e gli over 65.

