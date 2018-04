PORTO SANT’ELPIDIO – Operazione antidroga compiuta dal Commissariato di Fermo.

A Porto Sant’Elpidio agenti della Sezione Anticrimine hanno compiuto una perquisizione in un negozio gestito dal proprietario di 56 anni. E’ accaduto nel pomeriggio del 6 aprile.

In effetti il negozio era da tempo tenuto sotto controllo per il continuo via vai di persone conosciute come tossicodipendenti.

Durante l’irruzione è stato chiesto al proprietario, spontaneamente, di consegnare eventuale materiale illecito in suo possesso, cosa che effettivamente faceva rendendosi conto di essere stato scoperto.

Dalla consegna spontanea e durante la successiva perquisizione veniva reperito un quantitativo stupefacenti pesanti (eroina e cocaina) già suddiviso in dosi pronte per lo spaccio, nonché bilancini elettronici di precisione e altro materiale atto alla preparazione delle medesime.

L’uomo è stato denunciato in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica e il materiale rinvenuto è stato sequestrato.

