SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In seguito alla recente istituzione della “Giornata del Mare”, avvenuta nell’ambito della riforma del Codice del Diporto e fissata per il giorno 11 aprile di ogni anno, la Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto, insieme a rappresentanze dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia e della Lega Navale Italiana, ha incontrato gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado “Sacconi” di San Benedetto del Tronto.

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di contribuire alla formazione delle nuove generazioni di cittadini consapevoli del valore che il mare riveste come risorsa culturale scientifica, ricreativa ed economica per l’Italia, nonché per sensibilizzare gli alunni sull’importanza della tutela dell’ambiente marino e costiero.

L’evento ha riscosso un vivo apprezzamento da parte delle istituzioni scolastiche interessate e una viva e consapevole partecipazione dei ragazzi e ragazze che hanno partecipato.

