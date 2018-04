Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Allertata l’eliambulanza. Sul luogo anche i Vigili del Fuoco e Polizia Autostradale

CAMPOFILONE – Brutto sinistro nella tarda mattinata dell’11 aprile.

Uno scontro, tra due mezzi pesanti e due moto, sull’A14 tra Pedaso e Grottammare, direzione sud: coinvolto anche un altro tir. Sul posto personale sanitario del 118 giunto in ambulanza per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte. Allertata l’eliambulanza. Da chiarire la causa dell’impatto avvenuto nei pressi di Campofilone.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco e Polizia Autostradale. Autostrade per l’Italia segnala code, dai 2 a 3 chilometri, in quel tratto (chilometro 301.8).

Sono state segnalate due vittime, purtroppo, a causa dello scontro. Al momento non si conoscono le generalità, si tratterebbe di due persone, centauri, provenienti da fuori Regione. Una terza persona è stata portata in ospedale

Autostrade per l’Italia afferma: “Entrata consigliata verso Ancona, Pedaso. Uscita consigliata provenendo da Pescara, Grottammare”.

Secondo una prima ricostruzione un autoarticolato ha rallentato per immettersi in un cantiere dell’autostrada quando è stato tamponato da un altro camion che lo seguiva e che lo avrebbe spinto in avanti travolgendo i motociclisti che lo precedevano: due sono morti sul colpo. Il terzo è stato soccorso e trasferito in ospedale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 2.301 volte, 2.685 oggi)