GROTTAMMARE – L’edizione 2018 di “Cabaret Amore Mio” è divisa in due quest’anno: prima parte con il concorso riservato ai comici, il 5 maggio, al Teatro delle Energie (presenta la serata il direttore artistico Savino Cesario e saranno ospiti il noto duo comico Nuzzo-De Biase) e seconda riservata alla consegna dell’Arancia d’Oro allo Stadio “Pirani”.

Rivelazione dell’anno è Arancia d’Oro, che sarà consegnata il 5 agosto ad una delle pagine più importanti del panorama musicale, comico e televisivo italiano, Renzo Arbore.

La grandezza dell’evento stadio fa sì che l’intero spettacolo sarà dedicato al celebre artista pugliese, che si esibirà insieme alla sua immancabile Orchestra Italiana. La serata del 5 agosto perciò non vedrà Arbore come semplice ospite, ma come la star del Cabaret Amoremio 2018.

“Ringrazio tutti coloro che sostengono ogni anno questo spettacolo prestigioso – dichiara orgoglioso il sindaco Enrico Piergallini -, come l’Amat, l’Associazione Lido Degli Aranci, Omega Live, Linergy srl e i nostri soci della Picenambiente. Le elezioni del 10 giugno c’hanno imposto di organizzare anticipatamente l’intero calendario estivo, evitando così di incanalare lo stesso Cabaret in una situazione di stallo irreversibile”.

Interviene Gino Troli dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali: “Come Amat siamo ci siamo allargati ad ogni tipo di spettacolo ma riconosciamo ogni anno la supremazia del Cabaret Amoremio sul piano degli ospiti e del prestigio. Ritengo che questa divisione sia una mossa azzeccata, poiché tende a duplicare le partecipazioni invece di dividerle e darà primo piano, il 5 maggio, al concorso vero e proprio”.

Segue l’intervento dell’imprenditore Enzo Parro, della ditta Linergy srl, leader nel settore dell’illuminazione d’emergenza che fattura più di 20 milioni di euro annui: “Seguo il Cabaret dal 2004 e da due anni ho deciso di contribuire economicamente alla sua realizzazione. Amo Grottammare da sempre, e spero in breve tempo di trasferire qui l’intera azienda”.

Alessandro Cameli della Omega Live illustra le modalità di vendita e organizzazione dell’appuntamento estivo: “Lo stadio sarà diviso in 4 settori, di quattro fasce di prezzo differebnti, per un totale 2000 postazioni fisse, senza togliere la possibilità di ampliarne la portata. Le prevendite saranno disponibili dal 20 aprile prossimo su tutti i circuiti online. Gli abbonati 2017 hanno diritto di prelazione sui biglietti delle prime file, disponibili dal 7 al 13 maggio prossimo.

Per quanto riguarda il concorso del 5 maggio, oltre ai già nominati Nuzzo Di Biase, sarà presente anche la vincitrice della scorsa edizione, Laura Marcolini.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 143 volte, 162 oggi)