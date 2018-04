Giovedì 12 aprile con cena alle 20.30 e concerto previsto per le 23 in punto. Inoltre, ci sarà il DJ set di Roby Counts. Prenotazione tavoli: Massimo tel. 347 6543380

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una serata di grande musica, giovedì 12 aprile al Viniles di San Benedetto del Tronto, con il concerto di Giacomo Toni.

Autore, compositore, pianista e cantante Toni è noto agli appassionati del genere per l’utilizzo di un lessico paradossale e per i monologhi improvvisati che legano un brano all’altro, è attualmente riconosciuto come uno dei migliori cantautori italiani: un compositore con il genio dei grandi vecchi e la forma di un giovane d’assalto.

I suoi testi, ironici e pungenti, ormonali e surreali, arrivano a sconfinare nell’umorismo. Allievo di Dimitri Sillato, ha assorbito le basi della tecnica pianistica jazzistica per condurla verso una personalissima sintesi sgarbata e diretta che definisce PianoPunk.

Formula con cena (ore 20:30) a 18 euro vino incluso

Live: ore 23:00 in punto

DJ set: Roby Counts

Prenotazione tavoli: Massimo tel. 347 6543380

