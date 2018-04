“Sono significativi ma non pienamente sufficienti se si tiene conto che per una adeguata manutenzione dell’intera rete stradale ci vorrebbero circa 22 milioni l’anno” afferma il consigliere provinciale delegato alla viabilità

TERAMO – Scade il 18 aprile la gara per il primo lotto dei lavori di manutenzione che saranno realizzati con i fondi del Masterplan Abruzzo (15 milioni di euro complessivamente).

La gara, dell’importo di un milione, prevede lavori di manutenzione sulla rete ricadente nel “nucleo 3 del Gran Sasso” con interventi sulla provinciale 37;

sulla 491 e 39/a;

sulla 41/a in un territorio che abbraccia i comuni di Castelli, Isola del Gran Sasso., Colledara, Tossicia, Montorio al Vomano.

“I fondi del Masterplan sono significativi ma non pienamente sufficienti se si tiene conto che per una adeguata manutenzione dell’intera rete stradale ci vorrebbero circa 22 milioni l’anno – afferma il consigliere delegato alla viabilità,Mauro Scarpantonio – abbiamo fatto delle scelte partendo da quelle che sono evidenti priorità, già individuate nel dettaglio nella convenzione sottoscritta il 28 febbraio con la Regione Abruzzo (vedi allegato ndr) e facendo in modo che questi lavori fossero complementari a quelli già in corso o in programmazione con i fondi sisma dell’Anas e della Protezione civile”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 8 volte, 8 oggi)