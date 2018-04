GROTTAMMARE – Terza edizione per il concorso di disegno “Saluti da Grottammare”, promosso e coordinato dall’assessorato alle Politiche giovanili, sempre con l’intento di cercare giovani talenti da valorizzare nel materiale promozionale della Città.

Quest’anno la scadenza è fissata al 5 maggio, ma restano invariati i contenuti e la duplice formula del progetto, ideato dal fumettista Maicol&Mirco, al secolo Michael Rocchetti: concorso per fasce di età e pubblicazione di cartoline d’autore.

I vincitori, infatti, vedranno la propria opera stampata su una cartolina che andrà a far parte di un cofanetto promozionale contenente anche quelle di autori già professionisti.

Il tema del concorso è la Città di Grottammare: sono ammesse creazioni che rappresentino luoghi, storia, idee, paesaggi, ambienti e quant’altro possa ricondurre ad essa, a libera interpretazione dei partecipanti. Le opere dovranno essere realizzate a mano libera, con qualunque tecnica.

Il concorso è aperto a tutti i disegnatori, da 4 a 35 anni, ed è gratuito. Gli autori partecipano in base a tre fasce di età: 4-8 anni / 9-17 anni / 18-35 anni.

Nel progetto sono coinvolti i disegnatori Adriano De Vincentiis, Angelo Maria Ricci e Alessandro Scaccia, che con l’ideatore hanno in comune il fatto di risiedere a Grottammare e parteciperanno anche in qualità di giurati alla scelta dei migliori disegni da realizzare in cartolina.

“Dopo il successo delle due precedenti edizioni – dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Lorenzo Rossi – abbiamo deciso di riproporre il concorso “Saluti da Grottammare” per due motivi. Il primo, perché permette di dare libero sfogo alla creatività dei più giovani applicandola a uno scenario a volte ritenuto scontato come la propria città e invece abbiamo avuto prova di inventiva e di talenti. In secondo luogo, ci fa molto piacere proseguire nell’arricchimento della collezione comunale di sguardi d’autore, grazie alla partecipazione di fumettisti affermati residenti nel nostro territorio”.

Il concorso ha già incoronato vincitori: per la categoria “bambini”, Giorgia Pugliese (2016), Marco Iezzi e Xu Chen Yu (ex aequo 2017); per la categoria “adolescenti”, Andrea Pasquali (2016), nessun vincitore nel 2017; per la categoria superiore Margherita Illuminati (2016), Federica Luciani e Claudio Croci (pari merito 2017). La scorsa edizione ha registrato anche la firma di Giorgio Cavazzano, nota matita Disney, in qualità di fumettista ospite.

I disegni potranno essere consegnati, a mano o spediti, unitamente alla scheda di partecipazione nei Centri di aggregazione giovanile “L’isola che c’è” (via Ischia I, 356) e “Stile Libero” (via del mercato,7), all’Ufficio Protocollo del Comune di Grottammare via Marconi, 50.

Maggiori informazioni (regolamento e scheda di partecipazione) su come partecipare e tutti i disegni delle edizioni precedenti sono disponibili nel sito internet del comune di Grottammare, con accesso diretto dalla pagina principale, e sulla pagina Facebook dedicata.

