L’occasione è di quelle che riescono ad attirare l’attenzione generale, oltretutto alla giornata mondiale della salute. Sabato 7 aprile, al Centro Medico “La Fenice” di Porto S. Elpidio, è stata inaugurata la camera iperbarica, un progetto in collaborazione con il centro medico Associati Fisiomed Sforzacosta.

La cerimonia inaugurale si è svolta con la presenza del Sindaco di Porto S. Elpidio Nazareno Franchellucci e delle autorità locali, le quali hanno espresso la loro soddisfazione per il nuovo servizio di eccellenza sul territorio, ha preceduto il convegno sul funzionamento ed utilità terapeutica della camera iperbarica, uno degli elementi di ultima generazione della tecnologia e ricerca medico-scientifica messo a disposizione di una vasta gamma di specialisti, inedito nel territorio.

Il Centro Iperbarico a Porto Sant’Elpidio è stato introdotto ad uno scopo preciso, sopperire alla carenza di questa terapia nelle Marche Sud, in Umbria ed Abruzzo. Ancor prima di ascoltare i professionisti, dotati di una grande esperienza nel settore, è stato interessante ascoltare le riflessioni di chi ha avuto l’intuizione ed il coraggio imprenditoriale di realizzare un servizio moderno, polifunzionale e polispecialistico. L’Amministratore delegato del centro medico “La Fenice” Diego Falconi, il partner in questo progetto Enrico Falistocco, Amministratore Delegato di “Associati Fisiomed” di Sforzacosta – Macerata ed il dr. Marcello Stagni socio del centro La Fenice , hanno illustrato tutte le potenzialità di questo specifico progetto, ma hanno anche sottolineato la necessità di collaborazione e sostegno tra strutture sanitarie private del territorio per poter aspirare all’installazione di servizi di primo ordine ed impegnativi economicamente, che possano rivestire un ruolo sociale e complementare al Servizio Sanitario Nazionale.

Al Convegno hanno partecipato di più di 160 partecipanti tra medici, specialisti ed altre figure sanitarie. Tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri, fisioterapisti, hanno approfittato dell’occasione per avere una corretta informazione sul funzionamento ed utilità della camera iperbarica. La sala convegni del ristorante “Il Gambero” di Porto S. Elpidio era stracolma con più di 160 presenze, alcuni non hanno potuto accedere, ma sono già in programma altre manifestazioni divulgative per dare l’opportunità a tutti. Gli oratori a partire dal dr. Pelaia, presidente del corso, dr. Gerardo Bosco ed il dr. Alessandro Marroni sono stati assolutamente in grado di soddisfare le aspettative cognitive e curiosità che riguardano il meccanismo di azione, le indicazioni terapeutiche, le controindicazioni fino a sottolineare l’abbigliamento idoneo da usare in una seduta in camera iperbarica. Gli altri relatori sono stati dr. Edoardo Stagni, Direttore Sanitario del nuovo Centro Iperbarico, il dr. Giuseppe Gismondi, direttore sanitario del centro La Fenice ed il dr. Sergio Cataudo.

Evidente alla fine della giornata la soddisfazione di tutti, con la consapevolezza però di dovere insistere ed intensificare l’informazione riguardo una tecnologia medica, che va ad incidere positivamente su uno degli aspetti più importanti della fisiologia del corpo umano: l’attività ossidativa e relativa produzione di energia vitale.

Già da subito il servizio è a disposizione, un aiuto importante per la nostra buona salute.

