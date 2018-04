ACQUAVIVA PICENA – Appuntamento sociale.

Ad Acquaviva si terrà l’incontro “Uno zaino per la sopravvivenza”. B.O.B. Bug Out Bag, Kit di emergenza all’interno di uno zaino per le prime 72 ore a seguito di Emergenza o Calamità (Concetto e Definizione, modelli ed usi)

Organizzato da Radioclub Piceno con il Patrocinio del Comune di Acquaviva Picena.

Il convegno è gratuito ed aperto alla cittadinanza interessata ed ai Volontari di Protezione Civile di qualsiasi organizzazione.

Martedì 10 aprile dalle ore 21 alle 22.30 presso la Sala Consigliare del Comune di Acquaviva Picena in via Fonte Palanca.

Per informazioni contattare Radioclub Piceno, telefono 388.3747990, E-mail: radioclubpiceno@gmail.com.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 21 volte, 21 oggi)