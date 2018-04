SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA – Countdown terminato e tanta voglia di festeggiare il weekend con drink e buona musica. E’ davvero tutto pronto per l’interessante spettacolo che venerdì 13 aprile, a partire dalle ore 21, vedrà protagoniste la band torinese Eugenio in Via di Gioia e quella marchigiana dei Capabrò.

Al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata i ragazzi piemontesi degli Eugenio, introdotti dall’ironia e carica dei Capabrò, si esibiranno con “Tutti su per terra”, il loro secondo lavoro uscito il 14 aprile 2017 per LibellulaMusic, prodotto da Fabio Rizzo (Dimartino, Niccolò Carnesi) e Marco Libanore. Nove brani tra cantautorato e nu-folk vanno ad intrecciarsi in un immaginario artistico molto particolare. Un lavoro che racconta una relazione, quella tra l’uomo e il mondo, capovolta e rivoluzionata.

E a proposito di rivoluzione, “Viva la Revoluciòn” è l’ultimo singolo dei Capabrò, trio composto da Diego Brocani, Elia Ciabocco e Giorgio Pantaloni, protagonisti nell’ultimo festival di Radio Onda d’Urto a Brescia a cui parteciparono anche i ragazzi de Lo Stato Sociale vice-campioni di Sanremo. Tanti i riconoscimenti ottenuti lungo la penisola dalla band marchigiana, tra cui il successo a Rock Targato Italia nel 2016, con quasi 300 concerti in 3 anni, gli ultimi qualche giorno fa a Perugia, Jesolo e Pordenone sotto il segno del loro nuovo album “musicanormale”. Appuntamento fissato dunque per venerdì 13 aprile al Dejavù DrinkandFood, tra i locali più in voga d’Abruzzo, a pochi passi dalla piazza centrale. Ingresso a partire dalle ore 21. Per info e prenotazioni contattare il numero 3384231576.

