Appuntamento alla Beach Arena dal 15 al 17. L’Happy Car in Sicilia giocherà anche la finale di Supercoppa Italiana contro Viareggio. Coppa Italia in Toscana

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nel weekend appena terminato sono arrivati i primi caldi in Riviera, con i mesi più belli dell’anno che piano piano si avvicinano. L’estate sta arrivando, così come una nuova affascinante stagione di Beach Soccer.

La Samb campione di tutto ripartirà dalla Winners Cup a Nazarè, ma intanto la squadra rossoblu, sul sito ufficiale, ha annunciato le tappe stagionali dei rossoblù per quanto riguarda le competizioni nazionali.

Si parte con la Serie A Lnd, campionato nel quale i rivieraschi (salvo clamorosi colpi di scena) saranno inseriti nel Girone A, quello nordico. La prima tappa avrà come teatro proprio la bellissima cornice della Beach Arena Riviera delle Palme, lì dove i rossoblù di mister Oliviero Di Lorenzo hanno monopolizzato le finali 2017.

Appuntamento a San Benedetto dal 15 al 17 giugno per l’esordio in Serie A, mentre la seconda tappa del campionato dell’Happy Car Samb Beach Soccer sarà a Lignano Sabbiadoro, dal 29 giugno al 1 luglio.

Poi il programma prevede la Coppa Italia, che quest’anno si disputerà a Viareggio dal 4 al 8 luglio. Sempre nello stesso mese, inoltre, si svolgerà a Bellaria Igea Marina (RN) la terza tappa della Serie A Lnd, dal 19 al 22 luglio.

Per chiudere, infine, la Samb volerà in ogni caso a Catania, dove oltre alle finali maschili ci sarà da assegnare la Supercoppa Italiana, che vedrà andare in scena l’ennesimo capitolo della sfida infinita tra i rossoblù e il Viareggio.

Da San Benedetto del Tronto fino a Catania, l’Happy Car “tricampione” in carica è pronta a vivere una nuova stagione da protagonista.

