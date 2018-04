SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Con tre giornate di anticipo la Samb Under 16 si aggiudica il Campionato di hockey inline (fase interregionale) e stacca con largo anticipo il biglietto per la finale nazionale che si svolgerà dal 18 al 20 maggio: finale alla quale parteciperanno le migliori 8 squadre italiane.

Nella prima delle due partite disputate in questo week-end i giovani Pattinatori Sambenedettesi hanno battuto gli emiliani del Bomporto, diretti rivali in classifica, con un perentorio 3 a 0, superando pure la sfortuna di ben 4 pali colpiti da Mucchetti.

A questo punto, acquisita la matematica certezza del primato in classifica, i ragazzi del coach Luca Tiburtini hanno perso un po’ di concentrazione e, forse risentendo della fatica accumulata nella lunga trasferta, hanno sofferto molto nella seconda partita che li ha visti opposti ai volenterosi padroni di casa del Modena, fanalino di coda del campionato.

Dopo un primo tempo chiuso faticosamente in vantaggio per 3 a 1, sono definitivamente calati nella ripresa ed hanno concluso sconfitti per 6 a 5. Un risultato sorprendente, il primo negativo in tutta la stagione, che comunque non comporta alcun rischio per la classifica finale. A due giornate dal termine, la Samb vanta infatti ben 12 punti di vantaggio sul Ferrara, squadra ora diretta inseguitrice.

In campionato la Samb ha schierato i portieri Bellantonio Andrea e Guidotti Riccardo ed i giocatori Albertini Francesco, Carminucci Riccardo, Cimatti Diego, Fineo Carlo, Funari Andrea, Guerre Valentino, Luzi Alessio, Mucchetti Ivo Perseo, Stanciu Luca, Troiano Gabriele, Trucchi Francesco.

