SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Colpo grosso delle Forze dell’Ordine.

Nel fine settimana la Sezione Catturandi della Squadra Mobile di Ascoli Piceno ha arrestato a San Benedetto del Tronto il 32enne cittadino marocchino Haquat Abdelghani, ricercato in Francia per omicidio volontario aggravato, in esecuzione di un Mandato d’Arresto Europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria francese.

L’arresto è scaturito da incessanti servizi investigativi effettuati sulla fascia costiera tra Cupra Marittima e San Benedetto del Tronto durati oltre un mese.

L’arrestato, tradotto nel carcere cittadino, è stato posto a disposizione del Presidente della Corte d’Appello di Ancona che, valutati gli atti giudiziari, ha emesso un decreto di custodia cautelare in carcere, in attesa del provvedimento di estradizione verso la Francia.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 250 volte, 257 oggi)